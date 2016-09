NEU: Das Magazin für alle, die ihr Haus sicher machen möchten

Die Situation:

Jeden Tag finden in Deutschland mehr als 450 Einbrüche in Häuser und Wohnungen statt. Selten war ein Thema stärker in den Köpfen der Menschen präsent als die Sicherheit im eigenen Zuhause. Wer heute ein Haus baut oder seine Immobilie absichern möchte steht vor den Fragen: Wie schütze ich mich vor Einbruch? Wo liegen die Schwachstellen in meinem Zuhause? Welche Technologien machen wirklich Sinn? Wer sind die besten Anbieter für meine Bedürfnisse?

Fragen, die SAFE HOME beantwortet!

Das Magazin:

Das Magazin bietet zweimal jährlich eine Mischung aus Sicherheitsratgeber, Bau- und Wohnreportagen, Tests und Produktvorstellungen in höchster redaktioneller Qualität. Sorgsam recherchierte Informationen, wichtige Produktneuheiten sowie Sicherheitskonzepte und Trends rund um die Themenbereiche: Fenster & Rollläden, Türen & Schlösser, Keller & Garage, Smart-Home-Technologie, Alarmanlagen & Tresore, sichere Fertighäuser, IT-Sicherheit zu Hause, Brandschutz, Versicherungen

Der Vertrieb:

• SAFE HOME ist in D/A/CH über den Zeitschriftenhandel und im Abonnement erhältlich.

• Auslage in Fachgeschäften, Eletronikmärkten und Hausbauausstellungen.

• Direktversand an Architekten, Bauplaner und ausführende Firmen.

der Modernisierungs-, Bau- und Sicherheits-Branche.

• SAFE HOME wird zusätzlich auf den wichtigsten Bau-, Heim- und Securitymessen verteilt.

Die Leser:

SAFE HOME-Leser suchen nach Lösungen, ihr Zuhause sicherer zu machen. Sie sind im

nächsten Jahrzehnt die wichtigste Zielgruppe für Unternehmen, die Lösungen im Bereich

Hausbau und Modernisierung anbieten.



Wenn Sie sich für eine Anzeige in SAFE HOME interessieren oder Kontakt zur Redaktion wünschen,

beraten wir Sie gerne bei allen Fragen: