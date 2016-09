FIRE/DESIGN entflammt 2012 zum ersten Mal seine Leser für die schönsten Feuerstellen. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte in einem feurigen Umfeld und erreichen 40.000 Endkunden, Architekten, Designer und Inneneinrichter in Deutschland und Österreich.

Noch nie waren Kamine und Öfen so beliebt wie heute. Der Verbraucher hat die Wahl zwischen hunderten von Modellen, unterschiedlichen Techniken und Anbietern. Das Premiummagazin FIRE|DESIGN hilft bei der Auswahl des richtigen Produktes und/oder des passenden Dienstleisters. Damit auch Sie dabei sind, wenn wir unseren Lesern die besten Modelle 2012 empfehlen, dürfen Sie in FIRE|DESIGN nicht fehlen.

Mit seinem Konzept, dem Leser nur die Top-Produkte die es auf dem Markt gibt zu zeigen, ist FIRE|DESIGN einmalig. Wer sein Zuhause mit einem Kamin, Ofen oder einer Feuerstelle ausbauen möchte, wird sich an den besten Anbietern am Markt orientieren. Und an Ihrem Angebot! Aufgrund der ästhetischen Kompetenz von FIRE|DESIGN wird Ihre Anzeigenwerbung wesentlich besser wahrgenommen und hat somit mehr Erfolg.

Zu den Mediadaten